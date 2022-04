Si preannuncia un mese di stop per Paul Pogba. Sostituito nei primi minuti di gioco del match tra Manchester United e Liverpool, il centrocampista francese si è sottoposto agli esami necessari per valutare l'entità del suo infortunio, che lo costringerà a stare ai box per circa quattro settimane. Quella contro i Reds, dunque, potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia dei Red Devils, con i quali è in scadenza a fine stagione. Su di lui, come noto, resta vivo l'interesse della Juve, sempre alla finestra per capire se sarà possibile imbastire una trattativa per riportare il classe 1993 a Torino.