Quella che doveva essere una giornata importante perper capire le sue condizioni fisiche in vista della Lazio, è diventata una giornata che il francese non dimenticherà facilmente. Nel pomeriggio è trapelata la clamorosa notizia della positività del giocatore ad un controllo antidoping in data 20 agosto, ovvero il giorno di Udinese-Juve.in via cautelare per violazione degli articoli 2.1 e 2.2. Sostanza riscontrata: metaboliti del testosterone di origine non endogena."La società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali", la frase con cui la Juve chiude la nota ufficiale in merito alla vicenda. D'altronde, questa èche con ogni probabilità verranno richieste da Paul Pogba entro i tre giorni di tempo a disposizione sua e dei suoi legali.Intanto, il giocatore è stato sospeso e non potrebbe neanche allenarsi in via ufficiale. Proprio quando la dirigenza bianconera aveva in programma di incontrare Rafaela Pimenta perche guadagna attualmente. Trattativa che si è fermata prima ancora di cominciare, aspettando di capire come si evolverà la vicenda.In casa Juve prima di prendere qualsiasi decisione chiaramente si aspetterà gli esiti delle controanalisi e l'eventuale squalifica se sarà confermata la positività. D'altronde le pene sono storicamente molto pesanti: si parla di una squalifica fino a due anni per la sola responsabilità oggettiva, pena che raddoppierebbe fino a un massimo di quattro anni nel caso in cui venisse addirittura ravvisata l'intenzionalità.