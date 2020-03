Paul Pogba è il sogno di mercato della Juventus. Il contratto del francese scade nel 2021 ma come rivelato da Solskjaer i Red Devils possono prolungare di un anno grazie ad una clausola unilaterale che il club può esercitare. Se così fosse il club inglese non sarebbe più costretto a cedere il calciatore in estate per non rischiare di perderlo a zero anche se la volontà del giocatore sarebbe quella di lasciare Old Trafford.