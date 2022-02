La Juventus non ha mai abbandonato il sogno di riportare a Torino Paul Pogba e il club bianconero ci sta seriamente lavorando sfruttando al volontà del francese che gradirebbe un ritorno in Serie A. Il suo contratto è in scadenza a fine anno col Manchester United, ma il costo del suo ingaggio è oggi un ostacolo importantissimo. Ecco perché Pogba è un sogno possibile per la Juventus.