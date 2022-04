Intervenuto ai microfoni del Sun, Paul Scholes è tornato a parlare di Paul Pogba, possibile obiettivo di mercato della Juve. Ecco il suo pensiero: "Ero ancora al Manchester United quando Paul era un bambino e posso dire che questo ragazzo ha assolutamente tutto quello che si può volere da un calciatore e un centrocampista. Ha fisico e corsa. Penso solo che non sia mai migliorato come calciatore, sembra commettere costantemente gli stessi errori, ancora e ancora. Sono deluso dal fatto che se ne andrà. Sono sicuro che dove andrà troverà un tecnico che lo guiderà e tornerà a far bene come alla Juve. È un bravo ragazzo, vuole lavorare e imparare. Spero che continui e abbia successo".