Come racconta il Corriere dello Sport, il feeling tra la Juve e Pogba è sempre saldo. Decisamente saldo. I dirigenti bianconeri hanno intenzione di riportarlo a casa quanto prima, e questo momento è assolutamente da sfruttare: Paul, ad oggi infortunato, è ai minimi storici con il board dirigenziale dei Red Devils. La prosettiva di una sua partenza, per il CdS, è 'tutt'altro che remota'. Quando si consumerà l'addio al club inglese? In questi giorni sembra molto difficile. In estate, qualcosina può cambiare. O tornare.