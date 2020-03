La Juventus è pronta a trattare Paul Pogba. Il centrocampista francese è il grande sogno di mercato dei bianconeri per l'estate e ora Paratici è pronto a fare sul serio per far tornare il Polpo a Torino, dove tutti lo aspettano da anni dopo le incredibili quattro stagioni in cui è diventato grande. La Juve è pronta, quindi, lo United chiede non meno di 100 milioni di euro, più o meno la stessa cifra sborsata per il suo acquisto nell'estate del 2016. Sì, il prezzo è sempre alto visto che i Red Devils sono forti di una clausola unilaterale sul contratto che permette al club di prolungare automaticamente il contratto che scadrebbe nel 2021. SEGNALE - Come riporta Calciomercato.com, in tutto questo la Juve aspetta anche un segnale dallo stesso giocatore. Paul guadagna circa 14 milioni di euro a stagione, tanti per le casse del club comunque disposto ad uno sforzo per arrivare al calciatore. Le richieste però non dovranno essere esagerate, la Juve non può alterare troppo il monte stipendi che Paratici sta già cercando di limare, ci sarà bisogno anche di un segnale da parte del calciatore per far sì che la trattativa si concretizzi davvero. Di certo la Juve proverà a riportare Pogba a Torino. Se anche Paul farà la sua parte, il ritorno sarà davvero possibile.