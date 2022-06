Problema in vista per la Juve, sul fronte Paul Pogba? In Francia ne sono sicuri, il PSG ha convinto Zinedine Zidane a diventare il nuovo allenatore della squadra, dopo l'esonero di Mauricio Pochettino. Il tecnico ex Real Madrid è sempre stato un estimatore del centrocampista classe 1993, che ora potrebbe tornare nel mirino del club d'oltremanica nonostante negli ultimi giorni sia stato indicato come prossimo al ritorno a Torino.