Il futuro di Paul Pogba è sempre più lontano dal Manchester United. Contratto in scadenza nel 2021, nessuna volontà di rinnovare. Non è (solo) questo il motivo che ha fatto infuriare il Manchester United. Come riporta Tuttosport, i rapporti mai idilliaci con i grandi senatori del club, da Neville a Giggs e Scholes non hanno mai aiutato Pogba ad Old Trafford e anche le sue ultime uscite, sempre più spesso in famiglia e sempre meno spesso al campo di allenamento (dove dovrebbe andare nonostante l'infortunio) hanno concorso a deteriorare il rapporto col club inglese.