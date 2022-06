. Come vi abbiamo raccontato QUI , il Polpo e la Juventus sono ormai vicinissimi, promessi sposi in attesa di dirsi di nuovo sì. Sei anni dopo l'ultima volta Pogba è pronto a tornare a Torino, per tornare grande insieme alla Juve. L’accordo è blindato e non è in discussione: Paul si è promesso alla sua Signora e non ha intenzione di cambiare idea, l’annuncio è solo questione di tempo - ricorda anche la Gazzetta -, si stanno limando gli ultimi dettagli, perché è un affare importante e in ballo ci sono tanti soldi, ma soprattutto perché potrebbe legare il giocatore alla Juventus praticamente a vita. L’intesa, come vi raccontavamo, esiste già sulla base di uno stipendio da 7.5/8 più bonus per arrivare a 10 milioni di euro netti a stagione, grazie anche al Decreto Crescita. Un contratto pesante per un progetto a lungo termine, in cui spetterà anche a lui dimostrare di essere ancora quel formidabile campione che ha lasciato la Juve e che a Manchester si è visto solo a sprazzi.- Ha un’enorme voglia di riscatto dopo le stagioni tristi dello United e con la prospettiva di restare fino alla pensione (un eventuale quadriennale scadrebbe quando Paul avrà 33 anni) rilanciando se stesso e la sua squadra del cuore. E, come si legge sulla Rosea: "A Torino è stato felice, ha già incaricato i suoi uomini di fiducia di cercargli una casa ed è convinto di poter tornare a esserlo, ecco perché ha dato mandato al suo agente di trattare solo con la Juventus". Scelta di cuore per un giocatore centrale in campo, nello spogliatoio e anche fuori, per l'azienda, soprattutto dopo gli addii di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, volti appetibili per i mercati internazionali, forti sui social e capaci di far innamorare tutti. Pogba è anche questo. E così la Juve va verso la sua proposta, ricalcando quella fatta a ottobre a Dybala, accettata dalla Joya ma ritirata dalla società dopo l’acquisto di Dusan Vlahovic: