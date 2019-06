Il sogno della Juve ormai è chiaro a tutti, e lo è soprattutto al diretto interessato: nei desideri di Fabio Paratici, dopo il grande colpo Cristiano Ronaldo, ecco arrivare il ritorno di Paul Pogba. Ceduto ormai quattro anni fa al Manchester United per una cifra intorno ai 100 milioni, il francese ora potrebbe rientrare prepotentemente nel presente della Juventus. A patto che bianconeri e Red Devils trovino però un accordo, elemento che rende il tutto più difficile. Insomma, si lavora e si fatica, però sempre consapevoli delle possibili complicazioni. A difendere il fortino United ci ha pensato addirittura Usain Bolt, tra i migliori esponenti dell'atletica leggera di tutti i tempi. "Pogba? Meglio tenerlo, senza dubbio. Io credo si debba costruire la squadra attorno a lui - ha dichiarato il giamaicano, grande tifoso United -. Per me è uno dei migliori in questo momento e sono un suo grande fan. Si è visto su quali livelli può esprimersi, quando giocava alla Juve era pazzesco, così come nella Francia. Deve solo giocare nella giusta posizione".