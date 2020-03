Paul Pogba è la priorità a centrocampo per la Juventus a giugno. Il ds bianconero Fabio Paratici è già molto avanti con il francese sul lato contrattuale, poi ci sarà da trovare un accordo sulla cifra col Manchester United. Trepidano tutti, anche i dirigenti: secondo quanto raccolto da Tuttosport, Pogba è ormai recuperato dall'ultimo infortunio e questo è un via libera definitivo per le mosse di chi si occupa dell'area sportiva. Difficilmente la Juve riceverà uno sconto: l'assegno da staccare sarà di almeno 100 milioni di euro.