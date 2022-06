Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore bianconero Massimo Mauro ha parlato anche del possibile ritorno alla Juve di Paul Pogba. Ecco il suo pensiero: "Bisogna vedere chi gli metti accanto. Con un Milinkovic sarebbe perfetto, come unico rinforzo... meno. Una cosa però è certa: non chiedetegli di fare il regista, come all’inizio della vita juventina. Deve giocare meno di fino di quanto pensi. Se la Juve lo prende, è per dominare fisicamente le partite, correre da un’area all’altra, cambiare il centrocampo di forza".