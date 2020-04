Se Paul Pogba è il grande sogno per il mercato della Juventus lo United ribatte cercando di soffiare tre giocatori accostati anche al club bianconero. Uno di questo è Jadon Sancho​ per il quale, secondo il The Sun, i Red Devils stanno limando gli ultimi dettagli dell'accordo con il Borussia Dortmund. Ma non finisce qui: per Sport, in Spagna, lo United ha anche sondato il terreno per Ousmane Dembelé e Kai Havertz. Anche il tedesco del Bayer Leverkusen, secondo il Manchester Evening Standard è un obiettivo di mercato che lo United vuole soffiare alla Juve.