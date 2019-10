La Juventus sogna ancora il ritorno in bianconero di Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è stato blindato dai Red Devils la scorsa estate ma nel 2020 gli inglesi saranno costretti ad abbassare le loro pretese visto che il contratto del Polpo scade un anno dopo, nel gennaio del 2021. I bianconeri, quindi, ci sperano. Ora più che mai il ritorno di Pogba è possibile anche per Paul non vede l'ora di lasciare Old Trafford.