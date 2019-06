Una richiesta folle, quella del Manchester United per Paul Pogba. Il campione del mondo sarebbe anche pronto a rientrare a Torino, ma ad opporsi ci sono proprio i Red Devils, detentori del cartellino del calciatore: la Juve avrebbe aperto un canale privilegiato per la trattativa sull'ingaggio, ma si è trovata davanti un muro invalicabile controfirmato dagli inglesi. In ogni caso, la società bianconera ha compiuto la propria mossa, dichiarandosi pronta ad arrivare vicina a 100 milioni cash, cui aggiungere una contropartita gradita allo United. Niente da fare, i Red Devils non mollano: vogliono 150 milioni, almeno, solo cash. Senza un passo in avanti dello United, ci sarà poco da fare...