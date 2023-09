L'avvocato Paco D'Onofrio, ai microfoni di Telelombardia sul caso Pogba e la possibilità per la Juve di rescindere il contratto con il giocatore dopo la positività al controllo antidoping: "L'ipotesi è prevista, come nei casi di illecito sportivo. La squalifica deve essere superiore ai 6 mesi ma non ci deve essere il coinvolgimento della società. Se ha seguito una linea seguita dalla società è chiaro che c'è una corresponsabilità. La categoria dei medici sportivi è veramente d'eccellenza, ci sono dei protocolli, sarebbe anomalo che ci possa essere stato un errore a questi livelli".