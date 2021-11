Il filo che legaalla Juventus non si è mai spezzato del tutto, nemmeno dopo l'addio ai bianconeri nel 2016 e il passaggio al Manchester United. Dopo cinque anni, il suo ritorno a Torino è ancora d'attualità: ne parla La Gazzetta dello Sport, sottolineando i problemi di Pogba a Manchester. Problemi che hanno acuito la sua nostalgia per le stagioni trascorse sotto la Mole: lo testimoniano anche i contatti, mantenuti intatti, con molti suoi ex compagni, Dybala su tutti. Insomma, per la Gazzetta Paul ha aperto la porta al Pogback.Tanto che, sottolinea il quotidiano, sarebbe arrivato il chiaro mandato a Mino Raiola:. Il contratto in scadenza il prossimo giugno è un'occasione, ma può essere anche una trappola: il polpo a zero fa gola anche a Real e Psg, ma la volontà del giocatore sembra propendere per il bianconero. Pogba sarebbe anche disposto a ridursi l'ingaggio, spalmandolo fino al 2025. E un'altra condizione favorevole è rappresentata dal decreto crescita, che però potrebbe essere ridiscusso dal governo su iniziativa dell'Assocalciatori. Infine, l'ultima incognita: Pogba vuole giocare la Champions League: un suo ritorno, sempre secondo Gazzetta, sarebbe favorito da un rendimento della Juventus nuovamente ad alti livelli.