Impazza il mercato in casa Juventus. Da una parte il rebus allenatore, dall'altro i grandi nomi per rinforzare la rosa nel mercato estivo. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sono andati avanti i contatti tra Sarri e la Juve tanto che ad oggi è lui il nome in pole position per prendere l'eredità di Massimiliano Allegri. Lo conferma La Gazzetta dello Sport, che però sostiene che "Tutto è aperto" I giochi, però, non sono ancora fatti. Non è esclusa una decisione a sorpresa della dirigenza bianconera che domenica sera ha festeggiato lo scudetto assieme a Paul Pogba che secondo Tuttosport ha usato parole al miele per il suo ex club: "Siete la mia famiglia".



Le prime pagine dei giornali in edicola questa mattina nella nostra gallery