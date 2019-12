Tifosi Juve letteralmente impazziti per uno degli ultimi video postati dalla Juventus sull'account Twitter il lingua inglese dove è apparso un gol di Paul Pogba segnato anni fa contro l'Udinese.Adesso che Paul è tornato ad essere un obiettivo della Juve in video del genere ha stuzzicato e non poco la fantasia di tutto il popolo bianconero. L'indizio del ritorno di Pogba arriva da Twitter?