Paul Pogba e la Juventus, pronti a un nuovo matrimonio. Intesa definitiva con i bianconeri raggiunta e Pogba pronto per il Pogback in un affare incredibile. Il francese fu venduto al Manchester United per la cifra monstre di 105 milioni di euro, più 5 di bonus eventuali, che generarono "un effetto economico positivo di circa € 72,6 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori", le commissioni per Raiola. Arrivato a zero, fu tutta plusvalenza netta. E ora potrà tornare con lo stesso criterio: parametro zero, sei anni dopo. Operazione incredibile per la Juventus, che però avrà naturalmente un costo a bilancio legato a Paul Pogba. Ma quale sarà l’impatto dell’operazione Pogba sui conti della Juventus? L’accordo prevede un contratto di 4 anni a 8 milioni di euro netti a stagione più eventuali 2 milioni di bonus, perciò come riporta Calcio&Finanza, per la Juventus lo stipendio lordo sarà pari a 10,48 milioni di euro, in virtù dello sfruttamento degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Questo il peso a bilancio dell'affare Pogba.