Stando a La Gazzetta dello Sport la situazione legata a Paul- che alla luce degli esami effettuati oggi dovrà restare ai box ancora per diverso tempo - sta iniziando a irritare non poco la, che con la vecchia società gli aveva chiesto di rinunciare almeno ai bonus di squadra senza trovare alcuna apertura da parte sua; probabile, ora, che i nuovi dirigenti vogliano discutere del suo futuro in bianconero anche se, andando via a fine anno, il club perderebbe i benefici del decreto che taglia le tasse.