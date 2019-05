Nonostante l’intesa trovata con Sergej Milinkovic-Savic, nei piani della Juventus per il centrocampo l’obiettivo numero uno si chiama Paul Pogba. E’ il francese il sogno di Paratici per la mediana bianconera e, come scrive Tuttosport, il pressing su Mino Raiola non è venuto meno in questi giorni. Alla Continassa c’è la consapevolezza che il campione del mondo voglia lasciare il Manchester United: la valutazione di Pogba supera i 100 milioni, ma non è escluso che nella trattativa possa finire il nome di Paulo Dybala, corteggiato anche di recente dalla dirigenza dei Red Devils.