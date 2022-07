in ansia, sul fronte Paul. La lesione del menisco laterale del ginocchio destro rischia, infatti, di togliere il centrocampista francese dalla disponibilità del tecnico Massimiliano Allegri per un lungo periodo. I tempi di recupero, però, saranno più chiari dopo la decisione sull'operazione: se farla o meno e di che tipo. Nella giornata di domani, per Pogba, un nuovo consulto medico con un ortopedico.