Paul Pogba può tornare alla Juventus ma i bianconeri hanno le idee chiare sulle condizioni per il ritorno in bianconero del francese. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Paul può tornare a Torino solo nel caso in cui i Red Devils accettino contropartite tecniche nell'affare. Il costo del cartellino del calciatore, infatti, è superiore ai 160 milioni di euro, cifra che la Juve può abbattere solo con l'inserimento di contropartite tecniche come quelle di Cancelo, Douglas Costa o Matuidi, tutti calciatori graditi al Man United.