Un altro stop che complica tutto. E il 2022/23 ha già i contorni di un disastro per Pogba. Come riporta calciomercato.com, il costo del suo "lavoro" per gara ha cifre esorbitanti, analizzate così: "Pogba è arrivato a Torino a zero, una volta svincolatosi dal Manchester United. Il costo del trasferimento comprende solo 2,5 milioni di oneri accessori che, spalmati fino al 2026 e con le agevolazioni del Decreto Crescita sullo stipendio netto da 8 milioni, fanno ammontare il peso a bilancio del giocatore a 11,1 milioni di euro l'anno. Facendo un breve calcolo, se Pogba cominciasse a giocare dalla prossima di campionato contro la Salernitana e timbrasse una presenza a partita, per il campionato 2022-23 Pogba verrebbe a costare poco meno di 617mila euro a partita".