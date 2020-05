1









Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United nella prossima sessione di mercato. Il centrocampista francese è al centro dei pensieri della Juventus e soprattutto di Fabio Paratici, che vorrebbe riportarlo in bianconero. L'ostacolo più grande è rappresentato dall'ingaggio, ma i tifosi dello United sperano di convincerlo a restare. Secondo quanto riporta l'Express, un fan avrebbe consigliato il giocatore sul suo futuro, portando come esempio il caso di Coutinho, che ha lasciato l'Inghilterra per andare al Barcellona: "Coutinho ora rimpiange di aver lasciato il Liverpool. Paul dovrebbe essere paziente, adora Manchester. Sono sicuro che puoi vedere i progressi che la squadra ha fatto con Ole Gunnar Solskjaer​".