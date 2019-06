La Juventus lavora senza sosta per il ritorno di Paul Pogba. Il francese è da mesi la priorità dei bianconeri per il centrocampo, l'unico profilo per cui sarà ammessa una "follia" in termini di investimento: il Manchester United valuta il proprio top player almeno 150 milioni di euro, mentre alla Continassa si ragiona sulle possibili contropartite da inserire nella trattativa. Intanto, come riporta Il Corriere di Torino, qualche amico di Pogba nel capoluogo piemontese conta sulla buona riuscita dell'affare, a partire dallo stilista Alessandro Martorana: "Ci ho parlato, e direi che ci sono il 50 per cento delle possibilità". Lo stesso racconta qualche suo conoscente francese: "A Paul piacerebbe tornare alla Juve".