Oggi l'avvocato Rafaela Pimenta, che ha preso le veci di Mino Raiola, incontrerà la Juventus per parlare di un possibile approdo in bianconero di Paul Pogba. Verso l'ora di pranzo c'è grande attesa per l'incontro e soprattutto per capire se il Pog-Back sarà possibile in estate quando il centrocampista si libererà a zero dal Manchester United.