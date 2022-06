Un affare fatto, non in discussione. Ma che tuttavia tarda a essere ufficializzato. Pogba-Juve è soltanto questione di tempo, ma a cosa è dovuto questo ritardo? Lo spiega il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa: "La Juve ha degli interessi di bilancio a far ricadere tutto nei tempi dovuti, senza fretta. C'è poi la questione decreto crescita: Pogba usufruirà uno sconto sulle tasse, ma dal 2023. Insomma se le cose vengono formalizzate con calma non ci perde nessuno. Si tratta di una vicenda burocratica, ma l'affare non sfuggirà ad Allegri, che aspetta il ritorno del Polpo per dare muscoli e carattere a un centrocampo apparso un po' anemico".