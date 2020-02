Tensioni e cifre. Così parla di Paul- in direzione Juve - l'edizione odierna di Tuttosport. Il francese è ormai ai minimi storici con il Manchester United. E anche l'ultimo litigio tra l'allenatore Solskjaer e l'agente Raiola va in un'unica direzione : quella dell'addio a fine anno. Ma a quale prezzo? Per il quotidiano c'è una cifra astronomica in ballo: è superiore a 150 milioni di euro, cioè quella che circolava quest'estate.