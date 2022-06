Il Pogmentary irrompe tra la Juve e Paul Pogba. Il centrocampista francese lancia la sua serie tv dedicata alla carriera, lo farà su Prime, la piattaforma Amazon. E la Juve? Il passaggio sembra infatti definito, ma è possibile che in qualche modo l'annuncio arrivi proprio lì, nella serie tv. "Oggi sono ad un punto di svolta della mia carriera. Devo prendere delle grandi decisioni che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di sbagliare", racconta Paul nel teaser. Per annunciare la sua prossima squadra potrebbe utilizzare quest'espediente.



IL LANCIO - Come racconta La Gazzetta dello Sport, questa situazione potrebbe allungare ulteriormente i tempi di un affare che in realtà appare piuttosto definito, con l’accordo ormai raggiunto fra il giocatore il il club juventino, sulla base di uno stipendio da 7,5 milioni di euro più bonus che potrebbero dunque portarlo in doppia cifra. Si parla ancora di quadriennale e Paul è al momento a Miami, dove si allena nella sua palestra.