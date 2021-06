Paul Pogba alla Juve? Sì, può tornare davvero. La dirigneza lavora per consegnare una grande squadra a Massimiliano Allegri, pronto anche a rinunciare a Cristiano Ronaldo. Chiariamo: non è che Max abbia chiesto la cessione del portoghese, ma se dovesse andare via non si dispererebbe sicuramente. Soprattutto se, come raccontato in Inghilterra, si aprisse una trattativa con il Manchester United per uno scambio Pogba-Ronaldo.