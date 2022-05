Pogba-Juve? Non c'è nessun accordo, almeno per ora. In Francia ne sono sicuri, non è ancora fatta per il ritorno a Torino del centrocampista francese. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il giocatore e il club bianconero non hanno ancora raggiunto l'intesa necessaria per far scattare la fumata bianca, anche perchè nell'ultimo incontro con il suo entourage non si sono registrati particolari progressi rispetto ai summit precedenti. Le parti, comunque, restano vicine, sviluppi positivi potrebbero arrivare a breve.