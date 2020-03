Adesso la Juve si mette al lavoro. Perché il virus fermerà il calcio giocato, ma non i sogni. E non ha spezzato quello relativo a Paul Pogba Ole Gunnar Solskjaer: il Manchester eserciterà l'opzione in proprio favore per prolungare di un'altra stagione il contratto del francese, con scadenza fissata il 30 giugno 2022. E la Juve? Il francese ci spera comunque, anche se quella bianconera non è l'unica opzione possibile.



I CONTI - Ma vanno fatti i conti. Vanno fatti bene. Il Manchester United deve abbassare le pretese della scorsa estate, ferme a 150 milioni di euro. Ma 100 milioni, ugualmente, non basteranno. E l'ingaggio? Più vicino ai 20 che ai 10 milioni. Numeri importanti, ma che non spaventano la Juventus. Ne scrive Calciomercato.com.