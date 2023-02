I tabloid britannici - Daily Mail su tutti - hanno lanciato l’indiscrezione. Paul Pogba potrebbe rescindere il suo contratto con la Juventus. Dall’Inghilterra fanno sapere che il rapporto tra il centrocampista francese e il club bianconero, ricominciato nell’ultima estate, potrebbe presto vedere la parola fine. Ma sarà così? Come scrive anche calciomercato.com, Paul Pogba non si muoverà da Torino per questa stagione: si è parlato di "licenziamento per giusta causa", di irritazione della società per la questione relativa all’infortunio, ma almeno per ora l’ipotesi della rescissione sarebbe da scartare.