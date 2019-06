Your browser does not support iframes.

Paul Pogba può tornare alla Juventus. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il francese non è mai stato così vicino al rientro. 'Pogboom Juve, colpo di scena: in campo lo sponsor', si legge nel titolo. Subito, in basso: "Chiesto l'intervento della multinazionale di cui Paul è testimonial: la trattativa decolla. Clamoroso, torna anche Buffon".



Tuttosport parla invece di accordo per De Ligt: "Trovata l'intesa sull'ingaggio, ora la missione di Raiola che presenterà all'Ajax l'offerta dei bianconeri: cresce l'ottimismo per la chiusura dell'affare già questa settimana".



Nella gallery, le prime pagine di giornata.