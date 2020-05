Come racconta Calciomercato.com, da Manchester avrebbero fatto sapere alla Juve che per Pogba si può ragionare su basi più morbide rispetto al passato ma la valutazione resta vicina ai 100 milioni. E soprattutto non ci sono ancora margini per ragione di scambi e contropartite. Così, in sostanza, torna impossibile pensare al Pogback. Prima di trovare un accordo col giocatore bisogna imbastire una traccia di lavoro con il club che ora non c'è. Che poi non ci sia ancora o non ci sia più, lo si capirà solo col tempo.