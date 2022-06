È quasi fatta per il ritorno a Torino di Paul Pogba. Se n'è parlato molto, soprattutto negli ultimi giorni e la storia d'amore tra il centrocampista francese e la sua Juventus sembra essere pronta a decollare di nuovo. Pogba si libererà a zero al termine della stagione dal suo contratto con il Manchester United, proprio come era accaduto in occasione del suo primo arrivo a Torino. Il "polpo" starebbe addirittura già sistemando la sua vecchia casa all'ombra della Mole. L'accordo tra le parti è per un triennale fino al 2025 da 10 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi), ma l'affare non è ancora chiuso.



COSA MANCA - Manca ancora l'incontro decisivo tra la Juventus e Rafaela Pimenta (l'avvocatessa che ha preso il posto di Mino Raiola) per limare gli ultimi dettagli, ma manca davvero poco. Il meeting è atteso a breve e mancano soltanto le firme per rendere ufficiale l'accordo.



QUANDO PUÒ ARRIVARE - L'ufficialità può arrivare in occasione della presentazione del documentario sul centrocampista francese quindi il 17 giugno. Oppure potrebbe essere presentato dopo la scadenza naturale del contratto, quindi ad inizio luglio. La Juventus inizierà il ritiro il 4 luglio e tra i "volti nuovi" anche se non solo nuovi del tutto a Torino, si potrebbe già rivedere quello di Paul Pogba.