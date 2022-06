Giovedì 30 giugno. Dovrebbe essere questa la data che sancirà il ritorno a Torino di Paul Pogba, almeno stando a quanto riferito da Sportitalia che ha fissato proprio per quel giorno le visite mediche del centrocampista francese per conto della Juve. L'affare, del resto, è ormai più che definito, il classe 1993 è pronto a dare il via alla sua seconda esperienza all'ombra della Mole. Il conto alla rovescia (di tifosi e addetti ai lavori) è ufficialmente partito.