"Ma davvero qualcuno ha dubbi su Pogba?". A quanto pare...



Sui social non si parla d'altro, se non della possibilità che la Juve possa tornare a pensare, a prendere, a immaginarsi con Paul Pogba a centrocampo. La notizia rilanciata oggi ha occupato la mente dei tanti tifosi della Juventus sui social, che non si sono tirati indietro nel dire la propria.



E allora, a chi ha fatto notare i tanti infortuni del francese, c'era chi parlava del rinnovo di Dybala. E chi ha messo in campo le prestazioni altalenanti di Pogba, c'è chi ha risposto con la pochezza del centrocampo bianconero in questo momento.



Chi ha ragione? Probabilmente tutti, certamente nessuno. Ma lo "scontro" è stato intenso, ognuno con le proprie argomentazioni. Leggi nella gallery dedicata i commenti su Pogba.