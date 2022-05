"Arrivabene fa catenaccio ma si va avanti". Titola così il Corriere della Sera, che racconta la proposta della Juventus per Paulo Pogba: 7-8 milioni più 2 di bonus. E il quotidiano aggiunge: "Salutano commossi, come hanno fatto lunedì sera Chiellini e Dybala. Ma, a meno che tu non sia Maurizio Sarri, quello alla Juventus non è mai un vero addio, semmai un arrivederci: prima o poi si ritorna o almeno si sogna di farlo. Così dopo il varo in grande stile dell’Allegri-bis dodici mesi fa, raffreddato da una stagione interlocutoria a dir poco, adesso è iniziata ufficialmente l’estate del «Pogback», ovvero del possibile ritorno di Paul Pogba, a sei anni dalla sua partenza, destinazione Manchester United".