Il mercato di gennaio si è chiuso ma la Juve pensa già alle operazione della prossima stagione. Tuttosport conferma che Paul Pogba è il grande sogno dei bianconeri per la prossima estate e parla di un'operazione complessiva da 250 milioni di euro per riportare, quattro anni dopo, il Polpo Paul a Torino. "Serviranno più o meno 50 milioni a stagione, 250 milioni in tutto ipotizzando un'operazione da 250 milioni. Il costo del cartellino non dovrebbe superare quota 100 milioni di euro, quindi un ammortamento da 20 milioni all'anno, circa 30 serviranno per l'ingaggio del francese campione del Mondo.Introiti che la Juve è stata capace di reperire con la ricapitalizzazione e un gruzzoletto di mercato che i bianconeri amplieranno con altre cessioni, è questo il piano dei bianconeri per arrivare alla liquidità che serve per Paul, infelice allo United e determinato a lasciare Old Trafford in estate, ad un anno dalla scadenza del suo contratto. C'è poi il ruolo di Cristiano Ronaldo che ha "spedito" l'ere di Pogba ad Old Trafford: Bruno Fernandes. Colpo da 80 milioni che sa di sostituzione preventiva. ​ "Ho parlato dello United con CR7 - le parole del portoghese -,Credo sia felice della mia scelta. Solskjaer mi ha confidato di aver chiesto a lui informazioni su di me". La Juve è già entrata in azione.