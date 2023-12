La notizia della richiesta di 4 anni di squalifica per Paul Pogba non è passata inosservata tra i tifosi della Juventus, suscitando una varietà di reazioni. Alcuni evidenziano il tempismo della notizia, alimentando speculazioni sul suo impatto sul morale della squadra. Mentre alcuni esprimono solidarietà umana verso il centrocampista francese, altri lo condannano per la presunta leggerezza delle sue azioni.La vicenda si riflette nella complessa dinamica tra gli appassionati a tinte bianconere, creando discussioni e opinioni divergenti sul comportamento di Pogba e sulle implicazioni per la sua carriera. L'attenzione dei tifosi sottolinea l'importanza di questi eventi nel contesto del club e delle attese tradite dopo il ritorno a Torino che aveva fatto ben sperare.