Secondo quanto si vocifera dalla Spagna, anche l'Inter è sulle tracce di Paul Pogba. La corsa al campione francese deve ancora entrare nel vivo, così sono tanti i rumors che rimbalzano da mezza Europa. Eppure, come riporta Calciomercato.com, alle condizioni attuali non ci sono possibilità affinché Beppe Marotta affondi il colpo con il Manchester United per Pogba: il prezzo del giocatore, oltre allo stipendio, sono infatti fuori dalla portata delle casse nerazzurre.