La Juventus continua a custodire il sogno di riportare a Torino Paul Pogba. Negli ultimi giorni, si è vociferato di un potenziale interessamento dell'Inter, nell'ennesimo duello di mercato tra le due rivali. Eppure, secondo quanto riporta Calciomercato.com, ci sono alcuni impedimenti che renderebbero un inserimento di Beppe Marotta quasi impossibile: infatti, Pogba guadagna 16 milioni di euro a stagione e costa almeno 100 milioni di cartellino. Per questo, anche al netto delle cessioni potenziali, per l'Inter risulta un affare fuori mercato. Strada libera per la Juventus?