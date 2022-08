Stanno per terminare le tre settimane di terapia, per. Il francese lunedì è atteso dalla seconda parte del suo recupero, quella più delicata: il giocatore tornerà finalmente a correre, in campo. E proprio il riscontro del campo potrà far capire molto di più sulla tenuta del ginocchio. Che tiene ancora con il fiato sospeso lo staff tecnico.Come racconta il Corriere dello Sport, la prossima settimana "è quindi già una di quelle cerchiate in rosso nel calendario: dopo Sampdoria-Juventus, ci sarà il primo impatto di Pogba con il rettangolo verde". Si capirà la reazione del ginocchio alle prime - e naturalmente graduali - sollecitazioni. Si capirà inoltre qualcosa in più sulla decisione presa: sarà stata giusta, sarà stata sbagliata? Si ricorrerà comunque all'operazione? Tante domande che lunedì inizieranno ad avere timide risposte. Anche se la fiducia non manca.