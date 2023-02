Quando tornerà? Non si sa. E anche Massimiliano Allegri ha perso la fiducia: "Pogba è ancora ai box e non so dire con certezza quando tornerà: sicuramente non tra una settimana e magari sarà tra venti giorni". Tanti dubbi, molti problemi e un nuovo stop, a fine gennaio. La Juventus spera di vederlo presto in campo anche se per ora gli ha solo pagato uno stipendio da 8 milioni netti a stagione, senza vedergli giocare un minuto ufficiale. Un fantasma, come raccontato da La Stampa oggi.Il tempo per lui è quasi scaduto, come vi abbiamo raccontato, soprattutto quello legato all'affetto dei tifosi, che sta scemando sempre di più lasciando spazio alla rabbia. E le parole amare di Allegri non aiutano. Pogba è guarito ma quando aumentano i carichi il ginocchio si affatica. Cosa succederà ora? La Juve vuole recuperarlo e punta ancora su di lui, intanto le voci si sprecano. Il Messaggero oggi titola: "La società valuta la rescissione del contratto".