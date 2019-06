Indizio social che vuol dire tutto e non vuol dire niente ma in un momento così, in cui il suo nome viene pesantemente accostato alla Juve, Paul Pogba decide di mostrare in una Instagram story la foto di due tifosi che tengono da una parte la maglia bianca del Man United e dall'altra proprio quella della Juventus.la prossima estate e che la Juve vuole fortemente il suo ritorno in bianconero. Intanto Paul strizza l'occhio al suo passato, almeno su Instagram. In un momento così, anche un indizio social può dire molto...