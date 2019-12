Nella vittoria di ieri del Manchester United contro il Burnley, è andato addirittura in tribuna Paul Pogba, grande obiettivo della Juve. I bianconeri lavorano per riportarlo a Torino e il giocatore vorrebbe cambiare aria, ma resta da convincere i Red Devils. Intanto, l'allenatore Ole Gunnar Solskjaer ha spiegato così l'esclusione di ieri: "Ha giocato due partite dopo essere stato fuori a lungo, quindi pensavamo che non fosse giusto che prendesse parte alla gara oggi".